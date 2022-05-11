Мэр Новокузнецка сообщил о снижении числа пациентов с коронавирусом и ОРВИ
Кемерово, 11 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Новокузнецке наблюдается снижение числа пациентов с коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Количество принятых граждан в «красной зоне» за последние пять дней по взрослому населению составляет 371 человек, по детям — 845 человек», — уточнил Кузнецов в своём телеграм-канале.
Число вызовов на станцию скорой медицинской помощи уменьшилось и составило 422 вызовов в день (при среднем показателе 460 вызовов). Неделей ранее- 469.