Иркутск, 11 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В течение прошедших выходных и праздничных дней на территории Иркутской области потушено 207 пожаров, в том числе 58 ландшафтных, сообщает 11 мая ГУ МЧС РФ по региону.

МЧС Пожары в Иркутской области

Наиболее сложные пожары произошли в селе Половино-Черемхово Тайшетского района: огнём уничтожено шесть жилых домов, здание школы, два неэксплуатируемых строения, три хозяйственных постройки и пилорама. Площадь пожара составила 3294 квадратных метра. Огонь прошёл по сухой растительности на площади 6 га. В тушении пожара задействовались 84 человека и 33 единицы техники.

В садоводстве «Моргудон» (Братск) во время пожара сгорело 35 дачных домов, погибли два человека, были эвакуированы 150 человек. Строения уничтожены огнём на площади 700 квадратных метров, сухая растительность — на площади 5 га. К ликвидации пожара привлекались 107 человек и 27 единиц техники.

В цехе лесопиления в районе Падун города Братска на улице Стройиндустрии горели четыре сушильные камеры, котельная и гараж, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. К тушению привлекались 50 человек и 15 единиц техники.

В садоводствах «Восход» и «Тимирязевец» Братского района в результате пожара сгорело 75 строений на 154 участках, из них 61 строение — неэксплуатируемое. Площадь составила 10 га. Пожар был ликвидирован силами 22 человек и 9 единиц техники.

В населенном пункте Тарея Чунского района в результате пожара сгорело 11 строений (5 нежилых домов и 6 надворных построек) на площади 450 квадратных метров. В тушении были задействованы 18 человек и 5 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 мая, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе правительственного совещания доложил президенту РФ Владимиру Путину, что природный и человеческий факторы привели к возникновению значительного количества пожаров.

Несмотря на то, что почти все они ликвидируются, в первые сутки (с 7 по 10 мая) на территории Иркутской области ситуация стала осложняться из-за усиления юго-западного ветра с максимальными порывами до 25 м/с.

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