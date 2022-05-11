Красноярск, 11 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. По состоянию на утро 11 мая в Красноярском крае зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 1,5 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

В минлесхозе заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает. Очаги возгораний зафиксированы в 15 районах и в Шарыповском муниципальном округе. Девять пожаров на площади более 500 га уже локализовано.

За прошедшие сутки в регионе потушили 30 пожаров в лесах на площади 1,3 тыс. га. Очаги возгораний действовали в 27 муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС из-за пожаров.

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