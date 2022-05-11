Хельсинки, 11 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Власти Финляндии и Швеции могут одновременно подать заявки на вступление в НАТО. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

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По данным СМИ, заявки могут быть поданы уже в начале следующей недели.

«Идеально, чтобы заявления можно было доставить в штаб-квартиру одновременно», — отмечает СМИ.

Официального объявления о принятом решении в Финляндии пока не было. Ожидается, что президент страны Саули Ниинистё и премьер Санна Марин могут сделать это 12 мая.