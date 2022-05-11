Екатеринбург, 11 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Хоккейная команда «СВ Металл» из Екатеринбурга стала победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова. Решающий матч проходил в Сочи, сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

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Соперником уральской команды за почётный трофей стал казанский «Итиль». Матч завершился со счётом 2:0. В качестве приза команда из Екатеринбурга получила грант в размере 100 млн рублей. Средства направят на строительство ледовой арены в столице Урала.

По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, хоккею в регионе уделяется огромное внимание. На Среднем Урале расположены 37 хоккейных площадок, из них 26 построены за период с 2013 года.