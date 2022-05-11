Омск, 11 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Омске по итогам 2021 года выросли показатели промышленного производства, строительства, розничной торговли, а также уровень номинальной зарплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость. Омск

В частности, за год введено в строй жилых домов на 23,2% больше, чем в 2020 году. Рост объёмов строительства превысил средние показатели по стране.

«Средний размер построенной квартиры составил 68,4 кв. м общей площади. В расчете на 1000 чел. населения введено в действие 374,1 кв. м общей площади», — отметили в администрации.

При этом индивидуальные застройщики построили 161,3 тыс. кв. м жилья или 37,8% от общего объёма строительства в городе.