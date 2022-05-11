Донецк, 11 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии. Об этом 11 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка был зафиксирован в 08:26 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что без ликвидации нынешнего правящего в Киеве режима мир на Донбассе невозможен.