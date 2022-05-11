Эдмонтон, Канада, 11 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Lisa Gansky «Лос-Анджелес Кингз»

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил форвард Адриан Кемпе. Ещё по шайбе забросили Трой Стечер, Андреас Атанасиу и Филлип Дано.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились нападающие Зак Кассиан, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, сделавший дубль.

Таким образом, «Лос-Анджелес» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 13 мая.