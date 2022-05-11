Сеул, 11 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи предоставит гуманитарную помощь сирийским беженцам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Беженцы из Сирии

Согласно опубликованным данным, на оказание гуманитарной помощи властями будет выделено 17,6 млрд вон (~$13,8 млн).

Соответствующее решение было сделано в ходе 6-й Брюссельской конференции по Сирии, состоявшейся накануне.

Известно, что помощь будет оказана беженцам и мигрантам, страдающим от 10-летнего конфликта, а также Ливану и Иордании, принявших сирийских беженцев.