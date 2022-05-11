Вашингтон, 11 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Заявления Госдепа США о причастности России к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины абсурдны и оторваны от реальности, заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.

Facebook.com/RusEmbUSA Посольство РФ в США

«Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что нежелание США признавать, что одними из главных источников глобальных киберугроз является сам Вашингтон, поскольку именно оттуда проводится больше всего кибератак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США обвинил Москву в проведении в конце февраля ряда кибератак на системы коммерческих спутников, чтобы якобы нарушить коммуникации украинских военных.