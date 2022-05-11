Вашингтон, 11 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Командир Шеппард всё-таки не появится в новой игре популярной научно-фантастической серии Mass Effect. Об этом 11 мая сообщает журнал PC Gamer.

Mass Effect

Ранее поклонники франшизы обратили внимание на недавно выпущенную в продажу литографию компании BioWare, в основу которой лёг тизерный постер новой Mass Effect, опубликованный в ноябре 2021 года. Они заметили интересную деталь в описании продукта на странице магазина BioWare, а именно — текст, в котором говорится о «последнем квесте» командира Шеппарда.

Это произвело настоящий фурор в сообществе фанатов Mass Effect, однако директор проекта новой игры Майкл Гэмбл поспешил их разочаровать. Он написал на странице в соцсети, что в действительности речь идёт об ошибке. Разработчик пояснил, что описание к этой литографии составляли люди, которые «управляют магазином и не знакомы с игрой».

Для справки: по состоянию на ноябрь 2021 года проект новой игры Mass Effect находился на ранней стадии разработки, таким образом, её релиз состоится ещё не скоро. В мае 2021 года BioWare и компания Electronic Arts выпустили ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной трилогии Mass Effect: Legendary Edition.