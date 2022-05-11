Элиста, 11 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Мемориальную доску в память о майоре Андрее Кунакове, погибшем в ходе специальной военной операции России на Украине, установили на здании Элистинской классической гимназии. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

телеграм-канал администрации Элисты В Элисте открыли мемориальную доску в память о майоре Андрее Кунакове

Почтить память выпускника гимназии пришли родные и товарищи офицера, волонтёры, поисковики, юнармейцы. Андрей Кунаков погиб в Мариуполе, вступив в смертельную схватку с киевскими боевиками. Получив огнестрельное ранение в ногу, он отказался отойти в тыл и продолжил бой.

Напомним, что одну из улиц в Южном районе Элисты и Мариуполе назовут в честь погибшего российского офицера.