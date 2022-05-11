Курган, 11 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Курганской области уже нет угрозы населённым пунктам из-за природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

hansbenn Пожар

10 мая порывы ветра достигали 30 м/с и разносили пламя из леса на большие расстояния. Под угрозой оказались более десяти населённых пунктов. Жителей эвакуировали. Но в итоге ситуацию удалось стабилизировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая губернатор Вадим Шумков внёс ряд предложений по борьбе с природными пожарами. Это произошло на совещании с участием президента России Владимира Путина.