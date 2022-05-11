Сеул, 11 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри встретилась с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёль в президентском дворце в Сеуле, сообщает Kompas.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Во время встречи Мегавати Сукарнопутри передала приветствия и поздравления от президента Джоко Видодо в связи с инаугурацией на посту президента Южной Кореи.

«Пользуясь этой прекрасной возможностью, я лично и моя семья, а также от имени президента Джоко Видодо хотели бы еще раз поздравить вас с тем, что вы стали 20-м президентом Южной Кореи», — заявила Мегавати Сукарнопутри, которая пригласила президента посетить Индонезию.

Юн Сок Ёль заявил, что Мегавати Сукарнопутри установила очень тесные отношения с Южной Кореей. По его словам, Южная Корея и Индонезия прошли извилистый исторический путь, чтобы страны смогли внедрить демократию и добиться экономического развития.

«Индонезия — единственная страна в регионе АСЕАН, которая является особым партнером Южной Кореи. За эти полвека Индонезия и Южная Корея сделали большой скачок в сфере сотрудничества», — оценил глава Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии отправился с визитом в США для участия в саммите АСЕАН — США.

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