Пермь, 11 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В аптеке Пермского аэропорта выявили запрещённые и просроченные лекарства. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Domadoktor.ru Лекарства

В аптечном пункте аэропорта «Большое Савино» в рамках проверки обнаружили лекарства с истекшим сроком годности. Кроме того, организация предлагала лекарственные препараты, реализация которых в аптеках запрещена, поскольку эти медикаменты предназначены для использования только в стационарных условиях.

В адрес директора аптечного пункта внесено представление. Нарушения устранены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Аптека оштрафована.