Екатеринбург, 11 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. На Среднем Урале продолжают действовать 20 лесных пожаров. При этом 14 из них оперативно локализованы, сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

Yarnews.net Лесной пожар

По данным Уральской авиабазы, за прошедшие сутки, 10 мая ликвидировано 23 пожара. К тушению возгораний привлекли 600 человек. Также были задействованы четыре бульдозера, 31 трактор и 51 пожарная машина. Основной причиной лесных пожаров стало неосторожное обращение людей с огнём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе действует особый противопожарный режим. Введён запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ. Отметим, максимальное наказание за причинение значительного ущерба из-за неосторожного обращения с огнём предусматривает четыре года лишения свободы с выплатой 300 тыс. рублей штрафа.