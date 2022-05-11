Торонто, Канада, 11 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) mark6mauno «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Джон Таварес, Морган Райлли, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Российский форвард Илья Михеев отдал одну результативную передачу.

В составе «Тампы» точными бросками отметились форварды Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Райан Макдона. На счету российского нападающего Никиты Кучерова два голевых паса.

Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 13 мая.