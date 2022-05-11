Москва, 11 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Минэнерго России предложило скорректировать механизм демпфера на керосин для авиакомпаний. Письмо с соответствующей инициативой направлено в правительство РФ, сообщает 11 маягазета «Известия».

terribl Самолет

В ведомстве считают, что авиакомпании сегодня получают несправедливо большую льготу из-за выросших экспортных цен. В Минэнерго напомнили, что сам механизм был утверждён в августе 2019 года, но первые компенсации авиакомпании получили только в сентябре 2021 года, когда экспортные цены топлива впервые превысили индикативный уровень внутренних цен на него (в 2021 году индикатор составлял 53,25 тыс. рублей на тонну топлива, с 2022 года — 55,9 тыс. рублей).

Отмечается, что бюджет компенсировал авиаперевозчикам 85% стоимости керосина, исходя из средней стоимости топлива в отечественных аэропортах. Для возврата к «справедливому» ценообразованию в ведомстве предложили отвязать расчёт компенсации от экспортной альтернативы и считать его как разницу между биржевой и индикативной (55,9 тыс. рублей) ценами внутреннего рынка.

При этом отмечается, что если экспортная альтернатива опять окажется ниже внутренних цен, то нужно будет вернуться к расчёту от экспортных. Минэнерго попросило правительство поручить Минфину РФ проработать этот вопрос.

Читайте также: Механизм демпфера на авиакеросин в России могут скорректировать

Как сообщалоИА REGNUM в феврале вице-премьерТатьяна Голикова подержала инициативу Общероссийского объединения профсоюзов гражданской авиации (ООП ГА) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) скорректировать механизм демпфера по авиакеросину. Так, профсоюзы предложили зафиксировать до конца 2024 года планку отсечки демпфера по керосину на уровне 2021 года — 53,25 тыс. рублей за тонну керосина, как в 2021 году. Аналитики считают, что такие меры позволят авиакомпаниям получить больше компенсаций из бюджета (на 20%). Дополнительная субсидия могла бы быть направлена на зарплаты пилотам и бортпроводникам, считают авторы инициативы.