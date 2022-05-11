Анкара, 11 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Анкаре договорились об увеличении товарооборота между странами вдвое. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

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«Товарооборот между нашими странами растёт с каждым годом. В 2021 году он превысил $5 млрд. Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до $10 млрд», — сказал Токаев.

Он добавил, что Турция инвестировала в казахстанскую экономику $4 млрд, а Казахстан в турецкую экономику — более $1 млрд. Токаев также сообщил, что в течение последних двух лет в Казахстане реализовали 16 инвестиционных проектов.

Напомним, Токаев прибыл в Турцию 10 мая с двухдневным визитом. Кроме встречи с Эрдоганом планируется его участие в казахско-турецком бизнес-форуме.