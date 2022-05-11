Чебоксары, , 08:44 — REGNUM В Чувашии планируют уточнить критерии предоставления земельных участков без торгов при решении жилищных проблем — в частности, речь идёт о дольщиках и формировании государственного жилищного фонда. Соответствующий законопроект разработал минстрой Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изменения предлагается внести в республиканский закон, который устанавливает критерии предоставления без торгов земельных участков при реализации масштабных инвестиционных проектов или при размещении объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Обосновывая поправки, в минстрое ссылаются на новую редакцию регионального закона о защите прав дольщиков.

«Излагается положение о предоставлении в аренду без торгов земельного участка для строительства многоквартирного дома с условием восстановления прав граждан, сведения о которых включены в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены», — отмечается в пояснительной записке.

Ещё одно предлагаемое изменение касается формирования регионального и муниципальных жилищных фондов.

«Кроме того, предлагается предусмотреть предоставление земельного участка в аренду без торгов для строительства многоквартирного дома при условии безвозмездной передачи не менее 10% общей площади жилых помещений в таком доме для формирования государственного и муниципального жилищного фонда», — предлагают авторы законопроекта.

Отметим, что предоставляемые без торгов участки могут находиться как в государственной, так и муниципальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти направили ходатайство в федеральный фонд защиты прав дольщиков об инициировании банкротства строительных компаний «Лидер» (четыре проблемных объекта) и «ГрандСтрой» (два долгостроя). В настоящее время в суде рассматриваются банкротные иски.

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