Уфа, , 08:45 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поставил чиновникам задачу по ревакцинации жителей республики от COVID-19. Об этом 11 мая он сообщил на заседании правительства региона в центре управления республикой.

Радий Хабиров Glavarb.ru

Он сообщил, что в некоторых зарубежных странах идет рост заболеваемости COVID-19.

«Поэтому главной задачей, которую определяет главный оперативный штаб — это ревакцинация», — пояснил глава региона.

Хабиров поручил чиновникам разработать дорожную карту по ревакцинации жителей республики: с глав муниципалитетов будут требовать отчет о проведении этой работы.

Глава региона отметил, что побуждать людей ревакцинироваться от COVID-19 необходимо личным примером.

«Переходим в план ревакцинации. Коллеги, прошу обратить внимание на ваши медицинские карты. Я тоже решил, у меня тоже определённый период уже прошел, хотя я регулярно делал вакцину. Всем нам надо посмотреть медицинские рекомендации. Болеть мы уже не должны», — заявил Хабиров.

Согласно данным на 10 мая, в Башкирии за сутки выявили 77 носителей коронавируса.