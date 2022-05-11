Горно-Алтайск, 11 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Республике Алтай по итогам учёта краснокнижного снежного барса зафиксировано 44 особи, в том числе 12 котят в пяти выводках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF России.

Vepoqinfidal Cнежные барсы

Как отмечается, эта цифра сопоставима с результатами учёта, проведённого в 2020 году.

«В бассейне реки Аргут обитает 19-20 ирбисов, из них 4 котенка, на хребте Южно-Чуйский — 13, из них 5 котят, на хребте Сайлюгем — 8 особей, из них 3 котенка, на Курайском хребте – 3 особи», — отметили в организации.

По словам директора Сайлюгемского национального парка Дениса Маликова, численность ирбиса в бассейне реки Аргут растёт. Об этом сообщают в том числе местные чабаны, которые пасут скот в горах.

«Известны случаи нападения редкого кошачьего на скот. Эти случаи мы фиксируем, готовы вместе с WWF России помогать скотоводам компенсировать ущерб от ирбиса», — отметил он.