Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Властям Соединенных Штатов необходимо «приструнить своих подопечных в Киеве» вместо поисков угрозы со стороны Москвы. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В посольстве также допустили, что украинские хакеры вряд ли ограничатся провокациями только против России и предпримут попытки «проверить на прочность» инфраструктуру западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы Великобритании заявили, что Россия якобы стояла за серией кибератак на Украину.

Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами.

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