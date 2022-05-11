Вашингтон, 11 мая 2022, 08:42 — REGNUM Властям Соединенных Штатов необходимо «приструнить своих подопечных в Киеве» вместо поисков угрозы со стороны Москвы. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.
В посольстве также допустили, что украинские хакеры вряд ли ограничатся провокациями только против России и предпримут попытки «проверить на прочность» инфраструктуру западных стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы Великобритании заявили, что Россия якобы стояла за серией кибератак на Украину.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами.
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