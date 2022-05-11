Сургут, Югра, , 12:30 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», во всех медицинских организациях России внедряются и развиваются информационные системы, создается электронный медицинский документооборот. Так, например, Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи первая в стране перешла на систему электронного документооборота с больницами. На этом этапе вопрос перевода в электронную форму коснулся сопроводительного листа станции (отделения) скорой медицинской помощи и талона к нему.

Сайт Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи Цитата сайта surgut03.ru

Данный документ бригада скорой медицинской помощи заполняет при транспортировке пациента в стационар для его дальнейшего обследования, лечения и госпитализации. Ранее он заполнялся на бумажном носителе и передавался вместе с пациентом дежурному врачу. Сопроводительный лист и талон к нему содержит информацию о данных пациента, о месте оказания ему скорой медицинской помощи, об обстоятельствах несчастного случая, об оказанной медицинской помощи, способе транспортировки больного и прочую необходимую информацию.

До перевода такого документа в электронную форму, приемное отделение получало информацию по телефону только о поступлении крайне тяжелых больных. Остальная информация поступала от медицинских работников бригад скорой медицинской помощи только при передаче пациента в приемном отделении.

Теперь сопроводительный лист и талон к нему выездной бригадой скорой медицинской помощи направляется в то приемное отделение, куда планируется транспортировка пациента заблаговременно, то есть, пока бригада скорой медицинской помощи находится на месте вызова, приемное отделение уже получает в медицинскую информационную систему заявку на госпитализацию вместе со всей необходимой информацией о пациенте.

Это позволяет, во-первых, мобилизоваться приемному отделению, распределять потоки больных, готовить комнаты приема пациентов в зависимости от тяжести состояния больных, а также в случаях необходимости форматировать бригады для оказания экстренной медицинской помощи тяжелым больным. В разы уменьшается время приема и передачи пациента в приемном отделении. Увеличивается качество оказания специализированной медицинской помощи. Во-вторых, улучшились условия оказания скорой медицинской помощи.

Как поясняют медицинские работники выездных бригад скорой медицинской помощи, ранее на формирование одного сопроводительного листа и талона к нему на бумажном носителе требовалось времени в среднем, четыре минуты, в зависимости от тяжести состояния пациента, после перехода на электронный документ, на это требуется, в среднем, одна минута. Таким образом, бригада экономит три минуты времени на формирование одного сопроводительного листа и талона к нему. В случае с тяжёлыми пациентами «скорой» высвободившееся время по праву считается «золотым»: кому-то минуты спасут жизни.

«Сегодня вопросы информатизации службы скорой медицинской помощи для нас стоят на первом месте. За последние три года мы улучшили работу выездных бригад скорой медицинской помощи и условия оказания скорой медицинской помощи именно путем активной информатизации системы. Наша задача — свести к минимуму лишние действия медицинских работников на заполнение документации. Мы не останавливаемся на достигнутом, и впереди еще много планов и задач», — отметил главный врач Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи Владимир Ершов.

Следует отметить, что за 2021 год бригадами скорой медицинской помощи города Сургута в больницы было доставлено 14 483 больных. И для формирования сопроводительных документов потратили чуть более 40 суток рабочего времени. Теперь на эти же действия бригаде понадобиться на 75% времени меньше.

«Также благодаря нацпроекту «Здравоохранение» обеспечивается работа сервисов в личном кабинете пациента «Мое здоровье». По состоянию на апрель 2022 года, 40,4% записей на прием к врачу (при плане 48% на 2022г), совершено гражданами дистанционно. Около 10 млн человек уже воспользовались услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале Госуслуг. К концу года этот показатель должен достигнуть 24 млн, согласно паспорту нацпроекта», — сообщила руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты» Наталия Дарбинян.

Как сообщало ИА REGNUM в рамках нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрена автоматизация рабочих мест медицинских работников. Она позволит им эффективнее обслуживать больных. Всем регионам России будет обеспечена возможность проведения телемедицинских консультаций.