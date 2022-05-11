Роли, США, , 08:40 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» (сс) Benjamin Reed

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Сет Джарвис. Ещё по шайбе забросили Джейккоб Славин, Тони Деанджело и Винсент Трочек.

В составе «Бостона» точным броском отметился нападающий Коннор Клифтон.

Таким образом, «Каролина» вышла вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 13 мая.

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