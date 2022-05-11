Роли, США, 11 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Сет Джарвис. Ещё по шайбе забросили Джейккоб Славин, Тони Деанджело и Винсент Трочек.

В составе «Бостона» точным броском отметился нападающий Коннор Клифтон.

Таким образом, «Каролина» вышла вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 13 мая.