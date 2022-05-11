Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Российская военная операция на Украине началась после того, как США проигнорировали опасения РФ о расширении НАТО на восток. Об этом пишет журнал Week.

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По мнению обозревателя Эндрю Дэя, ошибочно утверждать, что альянс носит сугубо оборонительный характер.

«Независимо от того, угрожало ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнёсся к ним серьёзно», — указывает автор статьи.

Он напомнил, что в Вашингтоне отказались обсуждать с Москвой возможность расширения альянса. При этом в Киеве западные лидеры говорили, что Украина не станет членам НАТО. В результате появилась конструкция существования Украины в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без защиты альянса.

Журналист предложил руководству США работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.