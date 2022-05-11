Лондон, 11 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Наказание за шпионаж в Великобритании будет ужесточено правительством этой страны, срок максимального наказания увеличится с 14 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Об этом 11 мая сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на главу британского МВД Прити Пател.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Согласно нового законопроекта, сотрудничающим с зарубежными разведками теперь могут дать пожизненный тюремный срок, а за вмешательство в процесс выборов или кражу государственной тайны обвиняемым будет грозить до 14 лет лишения свободы.

Помимо этого, британское правительство создаст реестр иностранных агентов, по образцу США, где будут обязаны регистрироваться «лица, работающие на иностранное правительство». В случае, если этого не будет сделано, в отношении таких лиц может быть начато уголовное преследование.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, британское МВД получит право на выдачу ордеров, которые ограничат иностранным агентам возможность передвижения по стране путем «установления ограничений на то, где они могут жить, работать, учиться или путешествовать» в случае, если у ведомства не будет достаточных доказательств для их преследования.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что спецслужбы Великобритании полагают, что Россия стояла за серией кибератак на Украину.