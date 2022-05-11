Токио, , 08:34 — REGNUM Власти Японии намерены ослабить коронавирусные ограничения и разрешить въезд в страну туристическим группам с небольшим числом участников. Об этом 11 мая сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным агентства, лимит на въезд в Японию составит до 20 тыс. человек в день.

Послабления предполагается ввести в июне в случае благополучной эпидобстановки. При этом в мае возможен приезд небольших туристических групп в рамках эксперимента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны, в которых с начала мая был отменён ряд эпидемиологических мер на въезде, а также масочный режим, назвали эксперты по туризму.

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