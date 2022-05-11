Цхинвал, 11 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с победой на выборах президента Южной Осетии лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и выборы

«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в поздравлении.

По данным Центризбиркома Южной Осетии после обработки 97% бюллетеней, Гаглоев набрал при голосовании 54,2%. Действующий глава республики Анатолий Бибилов получил только 43,3%. Остальные избиратели проголосовали против всех кандидатов.

Стоит отметить, что Бибилов незадолго до выборов объявил о начале процедуры по организации референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.