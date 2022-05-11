Сеул, 11 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 мая составил $16,05 млрд, что на 28,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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По их словам, среднедневной показатель также увеличился на 8,9%.

Экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 10,8%, нефтепродуктов — на 256,3%, стальной продукции — на 27,1%, автозапчастей — на 13,8%. Однако экспорт автомобилей, напротив, сократился на 20,6%, устройств беспроводной связи — на 27,2%, судов — на 3,6%.

Поставки в Китай увеличились на 9,6%, в США — на 30,1%, в ЕС — на 27,1%, во Вьетнам — на 30%, на Тайвань — на 106,2%, однако поставки в Гонконг, напротив, сократились на 35,4%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени увеличился на 34,7%, до $19,77 млрд.

Импорт нефти в страну вырос на 53,7%, полупроводников — на 26,3%, нефтепродуктов — на 46,8%, газа — на 52,7%, автомобилей — на 4,1%, угля — на 220%.

Поставки из Китая выросли на 45%, из ЕС — на 22%, из Саудовской Аравии — на 101,7%, из Японии — на 7,3%, из Австралии — на 34,5%, однако поставки из США, напротив, сократились на 1%.