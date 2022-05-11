Казань, 11 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает религиозное объединение медресе «Нурутдин» из Набережных Челнов. Исковое заявление пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск «о признании должника банкротом» появился в базе арбитража 6 мая 2022 года. Истцом числится Калват Багаутдинов, который в ЕГРЮЛ указан как директор этого же медресе. Детали иска пока не сообщались.

Между тем в едином госреестре юрлиц медресе с таким названием под руководством Багаутдинова числится ликвидированным в июле 2020 года «по решению суда, на основании ст.8 ФЗ от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Образовательное учреждение было создано в 1994 году.