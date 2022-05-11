В Ингушетии за год решат вопрос со 100%-ным обеспечением детскими садами
Магас, 11 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Ингушетии выделены денежные средства из федерального бюджета на решение вопроса обеспечения местами в детских садах всех нуждающихся. Республика стала одним из трех субъектов РФ, которым выделена такая помощь, общий размер которой составил 6,3 млрд рублей, сообщили 11 мая в пресс-службе правительства региона.
Кроме Ингушетии, денежные средства достанутся также Бурятии и Забайкальскому краю. Господдержка поможет провести ремонт и построить новые детские сады в ближайшие два года. Помимо этого, на эти средства будет оказана поддержка частным образовательным учреждениям.
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Ранее минобр Ингушетии сообщал, что в 2022 году планируется достичь 98%-ного показателя охвата детей дошкольным образованием. В этих целях власти региона намерены открыть еще девять детских садов, что позволит обеспечить местами еще почти 2 тыс. дошкольников.