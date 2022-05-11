Новосибирск, 11 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 38 лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерство природных ресурсов и экологии региона.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

«В том числе 33 гражданина, одно должностное лицо и четыре юридических лица», — уточнили в министерстве.

Всего наложено штрафов на 122,0 тыс. руб., взыскано 94 тыс. руб.