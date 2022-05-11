Улан-Удэ, 11 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Бурятии 27–28 мая состоится российско-монгольский форум «Россия-Монголия. Партнёрство в новой реальности». Его проведение инициировал глава республики Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Nicolas Raymond Монгольский флаг

По его словам, в настоящее время происходит «разворот на Восток». Инициативу поддержал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В рамках форума представители бизнеса и власти расскажут о преимуществах для российских и монгольских инвесторов, какие проекты наиболее привлекательны и перспективны для развития сотрудничества.

«На выставке будут представлены тематические площадки, прошу задействовать все тематики — инвестиции, туризм, строительство, сельское хозяйство и так далее. Мы должны представить весь спектр нашего потенциала», — отметил Алексей Цыденов.