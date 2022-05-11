Джакарта, , 08:29 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с первой леди страны прилетел в США для участия в специальной конференции высокого уровня между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, сообщает CNN Indonesia.

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Перед отъездом в Вашингтон президент подчеркнул миссию мира, стабильности и сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы несем ответственность за то, чтобы Индо-Тихоокеанский регион стал мирным, стабильным и процветающим регионом», — заявил глава индонезийского государства.

примет участие в серии двухдневных встреч на высшем уровне АСЕАН-США (AUSS).

Президент Индонезии встретиться с членами Конгресса, с вице-президентом США и командой по изменению климата, а также состоится встреча на высоком уровне лидеров стран АСЕАН и президента США Джо Байдена.

Президент Индонезии и его делегация должны вернуться в Джакарту, как только завершится серия встреч вечером 13 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой Ирианой Джоко Видодо прибыли на военную базу в Вашингтоне.

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