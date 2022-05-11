Ульяновск, 11 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках международного фестиваля кино- и телепрограмм во второй раз в отдельную программу включили фильмы производства национальных кинематографий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Фестиваль национальных кинематографий народов Ульяновской области состоится в рамках XIII Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Мероприятия приурочены к Году культурного наследия народов России.

Организаторы поясняют, что фестиваль национальных кинематографий представляет собой смотр лучшей национальной кинематографии регионов Поволжья. Предварительно заявлялось, что работы представят участники из Татарии, Чувашии и Мордовии.

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова добавляет, что фестиваль национальных кинематографий пройдёт во второй раз, его цель — «сохранение духовной общности»:

«Кроме специальных мероприятий, будут организованы кинопоказы на национальных языках и производства национальных кинематографий. Фильмы увидят жители районов с локальным проживанием народностей».

Фестиваль в фестивале откроет 25 мая актёр, режиссёр и певец Андрей Анкудинов, который представит программу «И смех, и слезы, и кино». Он расскажет о байках из мира кинематографа и покажет пародии. Ещё одно выступление состоится 27 мая: концертную программу представит эрзянский певец и композитор Бакича Видяя.

Напомним, что в 2022 году на фестивале будут представлены работы кинематографистов из России, Китая, Турции, Израиля и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль кино- и телепрограмм имени Валентины Леонтьевой «От всей души» пройдёт с 24 мая по 28 мая. В этом году введена дополнительная номинация «За развитие региональной кинематографии», где победитель получит 300 тыс. рублей.