Краснокамск, Пермский край, , 08:24 — REGNUM В городе Краснокамске Пермского края с православного прихода храма во имя святой великомученицы Екатерины чрез суд взыскали 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Деньги Mezenmir

Храм задолжал четверым работникам заработную плату. Рабочие в судебном порядке потребовали защиты своего трудового права.

Суд обязал настоятеля прихода выплатить истцам не только задолженность по заработной плате, но и компенсировать неиспользованный отпуск, моральный вред и задержку обязательных выплат. Добровольной выплаты денег не последовало. В результате приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 35 тыс. рублей.

«Применение данной меры также не повлияло на платежную дисциплину работодателя. Тогда судебным приставом было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации-должника», — сказали в ведомстве.