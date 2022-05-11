Уфа, 11 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайной ситуации.

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Сообщается, что поздно вечером 10 мая спасатели получили информацию о том, что в Кармаскалинском районе рядом с селом Суук-Чишма столкнулись автомобили Lada Largus, Hyundai Getz, Lada Priora.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии пострадали женщины 1948 года рождения, 1969 года рождения, 1991 года рождения, личность четвертого человека сейчас устанавливают.

Сообщается, что спасатели деблокировали водителя Lada Priora и передали его медикам. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП на трассе погибли два человека.