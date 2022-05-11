Сент-Пол, США, , 08:23 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в пятом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Владимир Тарасенко (сс) Michael Miller

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил три шайбы после двух результативных передач Павла Бучневича и одного голевого паса Ивана Барбашёва. Также отличились Райан О’Райлли и Брэндон Саад.

В составе «Миннесоты» дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов.

Таким образом, «Сент-Луис» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 13 мая.

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