Сент-Пол, США, 11 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в пятом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил три шайбы после двух результативных передач Павла Бучневича и одного голевого паса Ивана Барбашёва. Также отличились Райан О’Райлли и Брэндон Саад.

В составе «Миннесоты» дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов.

Таким образом, «Сент-Луис» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 13 мая.