Москва, , 08:22 — REGNUM Нефть марки Brent 9 мая подешевела на 6,90%, до $105,02, а 10 мая цены упали на 2,76%, до $102,12 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

9 мая цены снижались на фоне новостей, что Саудовская Аравия понизила цены на нефть для покупателей в Европе, Азии и средиземноморском регионе.

Падение усилилось на американской сессии из-за обвала фондового рынка, который по основным индексам США достиг минимумов с апреля 2021 года.

Цены на нефть также находятся под давлением, поскольку по итогам выходных Европейский союз так и не выработал конкретные санкционные меры против российской нефти.

Венгрия блокирует предложение о запрете импорта из России. Чехия, Болгария, Венгрия и Словакия хотят, чтобы их освободили от запрета на поставки нефти.

Также ЕС смягчил свои изначальные планы по запрету транспортировки танкерами российской нефти в третьи страны.

Цена на нефть марки Brent торгуется выше $100 за баррель. С начала апреля она остается в ценовом диапазоне $97–$116.

Участникам рынка не хватает драйверов, чтобы определиться с будущими ценами. Давление нарастает. В Китае из-за вспышки COVID-19 продолжают действовать ограничения. Продавцы жаждут прорыва уровня $97 за баррель.

Сегодня, 11 мая, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,8%. В рамках коррекции можно рассмотреть восстановление до $106 за баррель.

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