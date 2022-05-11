Красноярск, 11 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края опровергли информацию о возможной биологической диверсии в связи с ситуацией на Украине. Сообщения об этом появились ранее в мессенджере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

В них утверждается, что в БСМП ожидают появления в воде холерной палочки.

«Сегодня через вацап активно пересылается вот такое сообщение. Друзья мои, ну это фейк, не ведитесь, да и главврач в БСМП мужчина», — написала в своём телеграмм-канале депутат Елена Пензина («Единая Россия»).

Её поддержал депутат Илья Зайцев, который призвал жителей не верить фейкам и не пересылать подобные сообщения, множа ложь.