Москва, 11 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Мариуполе и других освобождённых пунктах Донецкой Народной Республики восстановят телерадиовещание. Об этом 11 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

В милиции рассказали, что специалисты восстанавливают телерадиовещание на освобождённых территориях республики. Уже начались трансляции в городе Волноваха. В Мариуполе удалось спасти от уничтожения дорогостоящее оборудование, сейчас оно готовится к вводу в строй, начнётся вещание российских и донецких телеканалов.

В милиции уточнили, что трансляции федеральных и республиканских телеканалов доступны и на территориях Запорожской области, подконтрольных ВСУ.