Тбилиси, 11 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на то, чтобы его перевели в частную клинику «Вивамед», если власти выполнят три его условия. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Так как состояние мооего здоровья крайне тяжёлое, и я считаю, что оно несовместимо с жизненными показателями, я согласен пройти обследование в клинике «Вивамед» при выполнении следующих условий», — написал бывший грузинский лидер.

Саакашвили потребовал, чтобы в клинике к нему могли приходить члены его семьи и личный врач, а также медики от неправительственной организации «Эмпатия». Также он хочет, чтобы в рабочие часы к нему могли приходить адвокаты и депутаты парламент.

Третьим условием стало требование, чтобы обследования состояния его здоровья проходили в согласовании с врачами из НПО и медиками из консилиума, собранного офисом народного омбудсмена.

Стоит отметить, что ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил обследовать Саакашвили в «Вивамед» в ответ на его постоянные жалобы на самочувствие и заявления врачей от омбудсмена о психических проблемах экс-президента. При этом тюремные врачи отмечают, что политический лидер отказывается от ряда назначенных лекарств и процедур, а также от прогулок.