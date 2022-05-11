Пекин, 11 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Общий объем импорта и экспорта Китая увеличился на 7,9% в годовом исчислении до 12,58 трлн юаней за первые четыре месяца 2022 года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В долларовом выражении общий объем внешней торговли за этот период составил $1,98 трлн, что на 10,1% больше в годовом исчислении, по данным Главного таможенного управления. Экспорт вырос на 10,3% в годовом исчислении до 6,97 трлн юаней, в то время как импорт вырос на 5% до 5,61 трлн юаней в период с января по апрель, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 1,36 трлн юаней, показали данные.

Только в апреле объем внешней торговли страны вырос на 0,1% в годовом исчислении до 3,16 трлн юаней, при этом экспорт вырос на 1,9% в годовом исчислении, в то время как импорт сократился на 2% по сравнению с прошлым годом.