Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Россия превзошла США в освещении ситуации вокруг Украины и своей позиции по данному вопросу в информационном пространстве. Такое заявление сделала 10 мая кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

Информационная война ИА REGNUM

На вопрос сенатора США от штата Огайо Роба Портмана, как лучше противостоять позиции России в вопросе освещения и оправдания спецоперации на Украине, Бринк ответила, что причина кроется в том, что Вашингтон хуже владеет информационным оружием.

«Мы должны делать больше, больше, больше. Этого бы я хотела. Вы абсолютно правы, я соглашусь, мы хуже владеем этим оружием, нас превзошли в ресурсах и в действиях. Мы должны делать столько, сколько можем. Это вызов — дезинформация, распространяющаяся в Европе и других местах», — пояснила Бринк.

По мнению Бринк, Вашингтону нужно быть «креативнее и информационнее», чем в настоящее время.

Кроме того, Бринк обязалась в случае утверждения её кандидатуры на должность посла США в Киеве плотно сотрудничать с Конгрессом, чтобы по её словам, усилия России по доминированию над Украиной превратились в «стратегический провал».

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры «большой семерки» пообещали не допустить победы России на Украине