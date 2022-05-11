Москва, 11 мая 2022, 08:33 — REGNUM Нежелание и неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам и увеличивает риск противостояний с использованием ядерного оружия. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов может считаться предотвращение ядерной катастрофы.
Также, по мнению Пушкова, в ближайшие десятилетия человечество не ждёт ни гармония, ни цивилизованная конкуренция.
Читайте также: Глава МИД России заявил о существенном риске ядерной войны
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире есть много желающих искусственно повышать риски ядерной войны в ситуации, когда они и без тогда достаточно высоки. По его словам, опасность серьёзная, она реальна, и её нельзя недооценивать.
Ранее по теме: США одумаются только на грани крупномасштабной ядерной войны