Москва, 11 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Нежелание и неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам и увеличивает риск противостояний с использованием ядерного оружия. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков Алексей

«Поскольку западные элиты неспособны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме так называемой «либеральной демократии», отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений», — написал сенатор в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов может считаться предотвращение ядерной катастрофы.

Также, по мнению Пушкова, в ближайшие десятилетия человечество не ждёт ни гармония, ни цивилизованная конкуренция.

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«Всё говорит о том, что в первой половине XXI века в мире не будет ни гармонии, ни цивилизованной конкуренции. Вместо этих идейных фантомов будет иметь место жёсткая схватка за превосходство, усложнённая острым ценностным и идеологическим противостоянием между главными центрами мощи», — пояснил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире есть много желающих искусственно повышать риски ядерной войны в ситуации, когда они и без тогда достаточно высоки. По его словам, опасность серьёзная, она реальна и её нельзя недооценивать.

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