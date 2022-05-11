Вашингтон, , 08:25 — REGNUM США ещё проверяют Россию на соответствие критериям для стран — спонсоров терроризма, но соответствующие меры против Москвы уже введены. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 10 мая на брифинге.

Джен Псаки (сс) The White House

По её словам, Госдепартамент США ещё не завершил «юридическую процедуру» оценки в связи с событиями на Украине. Однако против России действуют примерно столь же жёсткие меры, что и против стран из списка спонсоров терроризма.

Ранее американские законодатели призвали власти страны сделать «всё возможное, приложить максимум усилий, чтобы призвать Россию к ответу». Они рекомендовали в числе прочего внести РФ в такой список, добавила Псаки.

Против четырёх стран, входящих в список, действуют широкие финансовые санкции и меры экспортного контроля. Проводится дипломатическая работа, направленная на ограничение инвестиций со стороны других государств.

«Но текущий обзор в Госдепартаменте будет продолжен. Этот процесс следует довести до конца», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома и добавила, что так считает президент Джо Байден.

В список стран — спонсоров терроризма Госдеп США включает страны, которым Вашингтон приписывает неоднократную «поддержку актам международного терроризма». Сейчас к таковым отнесены Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Читайте также: Псаки считает, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована дипломатией